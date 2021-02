Covid-19. Gondomar vai contactar porta-a-porta pessoas prioritárias para vacinação

As juntas de freguesia de Gondomar vão contactar "porta-a-porta" as pessoas elegíveis para vacinação contra a covid-19 para que "ninguém fique para trás", e farão o transporte de quem não tenha retaguarda familiar ou na comunidade, foi anunciado esta segunda-feira.

Em causa está a fase de vacinação dedicada a pessoas com 80 e mais anos, bem com mais de 50 anos, mas com comorbilidades associadas e doenças crónicas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, contou que, de um total de 13.500 pessoas elegíveis do concelho de Gondomar, se constatou que cerca de 4.600 não tinham o contacto atualizado nas redes de saúde.

"Então avançou-se para uma medida que cubra toda a gente e garanta que ninguém fica para trás: as juntas decidiram colaborar e será feito um contacto porta-a-porta", descreveu Marco Martins.

A decisão foi tomada após uma reunião de trabalho com responsáveis pelo Agrupamento de Centros de Saúde do concelho e responsáveis pelas sete juntas de Freguesia de Gondomar, distrito do Porto, bem como Câmara Municipal.

A percentagem de pessoas cujo contacto não estava atualizado no centro de saúde corresponde a 27%.

Marco Martins indicou que as equipas montadas pelas juntas vão obter contactos atualizados ou alternativos -- "como de um vizinho ou familiar" -- de forma a ser possível o envio da mensagem que convoca a pessoa para vacinação, dando instruções sobre local e hora.

"Em Gondomar a vacinação é no [pavilhão] Multiusos [onde foi montado um centro de vacinação]. As juntas também vão fazer o transporte das pessoas que não tenham retaguarda e necessitem. Há quem não tenha um familiar ou um vizinho disponível, mas pode contactar os serviços e terá apoio", acrescentou o autarca.

Já em comunicado, a câmara de Gondomar resume estas medidas e dá conta de que "estas ações têm como objetivo garantir que nenhum utente pertencente aos grupos prioritários fica de fora da vacinação", vincando que "fica clara a importância da colaboração efetiva entre todas as entidades".

