Autoridades de saúde acreditam que vacinação não fica comprometida se toma da 2ª dose da Pfizer for adiada 7 dias  

Com mais dados sobre a eficácia da vacina da Pfizer, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) conclui agora que a vacinação não fica comprometida se a segunda dose for tomada sete dias depois do previsto.

O intervalo pode assim passar a ser de 28 dias entre a administração das duas doses e não 21 dias, como até aqui.

"Temos dados de Israel, nomeadamente, que mostram que até aos 35 dias a eficácia da primeira dose se mantém inalterada e temos agora um outro estudo, da Escócia, que também mostra que não há perda de eficácia se alargarmos este intervalo ou estendermos este período até aos 42 dias, pelo menos", revelou o investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Prudêncio, à SIC.

A hipótese foi estudada pela Direção-Geral da Saúde e pelo Infarmed, a pedido do coordenador do Plano de Vacinação Contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo, que está preocupado com a falta de vacinas e os atrasos na distribuição.

Após o parecer da EMA, a decisão conjunta das duas entidades portuguesas vai no sentido de adiar uma semana a segunda toma. A alteração deverá ser anunciada em breve.