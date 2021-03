Covid-19. População entre os 65 e 79 anos é das menos vacinada em Portugal

Os maiores de 80 anos já são os mais vacinados em Portugal, mas a população entre os 65 e 79 mantém-se como uma das mais desprotegidas. Os dados da vacinação indicam que o ritmo está a acelerar e Portugal é já o 7.º país da União Europeia que mais vacinou, até agora.

Por cada 25 portugueses, já foram administradas, em média, duas vacinas. São 8,68 doses por 100 habitantes. Portugal fica, ainda assim, longe do país em primeiro lugar no ranking: Malta, com mais do dobro.

O dia em que mais se vacinou foi na passada sexta-feira, 26 de fevereiro: quase 45 mil pessoas, o que dá uma média de uma pessoa a cada dois segundos.

Na última semana, a vacinação concentrou-se sobretudo nos maiores de 80 anos. Já era a faixa etária com maior percentagem da população vacinada, mas é agora também a que mais vacinas recebeu: mais de 250 mil.

Contrasta com as 47.800 que recebeu a população entre 65 e 79 anos. É a segunda faixa etária com mais óbitos por covid-19 e é também um das menos vacinadas, depois de a Agência Europeia do Medicamento não ter recomendado a vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos.

Olhando para as regiões, o Norte destaca-se com mais 10 mil vacinas do que Lisboa. No entanto, zonas menos populosas como o Centro e o Alentejo são aquelas com maior percentagem da população vacinada. No total, foram tomadas cerca de 900 mil vacinas em Portugal até agora.

Mais de 260 mil pessoas têm a vacinação completa - as duas doses - o que significa que 2,6% da população já está imunizada. O objetivo é chegar aos 70% até ao final do verão.