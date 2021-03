Covid-19. Já foram administradas 1 milhão de doses em Portugal 

Um milhão de doses da vacina contra a covid-19 já foram administradas em Portugal, após o início da vacinação, há cerca de dois meses.

O momento foi assinalado esta sexta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, no Pavilhão Desportivo da Ajuda, em Lisboa, que foi convertido num centro de vacinação. Aberto a 12 de fevereiro, este centro já administrou mais de 3.500 vacinas.

O secretário de Estado reconhece que um milhão de doses administradas é um marco, mas lembra que ainda faltam 16 milhões de vacinas por dar. Com 40 mil doses a serem administradas por dia, Diogo Serra Lopes diz que o ritmo de vacinação vai ter de aumentar.

Um milhão de doses administradas: 716 mil são primeira dose, 284 mil a segunda

70% de todas as doses da vacina contra a covid-19 administradas em Portugal são primeiras tomas, mas já há 284 mil pessoas completamente vacinadas, ou seja, com as duas tomas.

A vacina número um milhão foi administrada a Suzete Prata, de 91 anos, no centro.

JOSÉ SENA GOULÃO

Em declarações à SIC Notícias, a enfermeira Paula Ramos revelou que a maior parte das vacinas administradas no centro de vacinação da Ajuda foram a pessoas com mais de 80 anos.

Covid-19. Portugal regista 28 mortes e 949 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 28 mortes e 949 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.486 mortes e 808.405 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 63.260 casos, menos 685 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela também que estão internados 1.583 doentes (menos 125 do que na quinta-feira), o valor mais baixo desde 25 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.574 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem esta sexta-feira 383 doentes (menos 16 em relação a quinta-feira), o valor mais baixo desde 12 de novembro, dia em que estavam também 383 pessoas nestas unidades.