Covid-19. Politécnico do Porto abre centro com capacidade para vacinar 500 pessoas por dia

O Politécnico do Porto vai ter um centro de vacinação contra a covid-19 que ficará alojado no PORTIC - Porto Research, Technology & Innovation Centre, prevendo inocular 500 pessoas por dia a partir de segunda-feira, foi anunciado este sábado.

O plano de vacinação surge em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI - Porto Oriental, cuja área de influência corresponde às freguesias do Bonfim, Campanhã e Paranhos, acrescenta o comunicado.

Nesta primeira fase serão vacinados utentes com mais de 80 anos e também os que estão integrados no primeiro grupo prioritário. Prevê-se que, depois de abril, se seguirão os restantes grupos prioritários, lê-se ainda na nota de imprensa.

O centro funcionará entre as 8:00 e as 20:30, podendo, em caso de necessidade, estender a atividade até às 21:00.

Espaço é adequado às três vacinas disponíveis

O espaço possui "dez pontos de vacinação e está adequado às especificidades das três vacinas disponíveis em Portugal: Pfizer, Moderna e AstraZeneca", tendo para o efeito sido criada "uma equipa de 15 profissionais de saúde, oito enfermeiros, quatro auxiliares e um médico", salienta o comunicado do Politécnico do Porto.

Citado pelo documento, o presidente da instituição, João Rocha, vincou que a "luta contra a pandemia é um desafio" que todos devem "enfrentar em conjunto, sendo de crucial importância apoiar os profissionais de saúde no agilizar do processo de vacinação".

"Durante o último ano, temos vindo a enfrentar alguns dos maiores desafios das nossas vidas. No Politécnico do Porto, docentes, investigadores, estudantes e restantes membros da comunidade têm-se mobilizado desde cedo para o combate à pandemia da covid-19, respondendo com solidariedade e conhecimento às necessidades do país e da comunidade. Este é um dos nossos grandes compromissos", acrescentou.

Recorda o Politécnico do Porto que a colaboração com a Administração Regional de Saúde do Norte no combate à covid-19 não é de agora: "Durante o ano de 2020, o Laboratório de Biotecnologia Médica e Industrial do PORTIC foi integrado na Rede Nacional de Diagnóstico da covid-19, tendo realizando mais de 18 mil testes".