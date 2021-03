Covid-19. UE e Reino Unido trocam acusações sobre bloqueio das vacinas

Continua a troca de acusações entre a União Europeia e o Reino Unido sobre as vacinas contra a covid-19: o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, contradiz as acusações do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, sobre o bloqueio de saída de vacinas e componentes. Entretanto, a Europa teve uma pequena vitória ao assegurar um número suplementar da Pfizer.

Esta vitória não compensa os 50 milhões de doses que a AstraZeneca se comprometeu e não vai entregar à Europa no primeiro trimestre. Esta falha já levou a um bloqueio na exportação de 250 mil doses produzidas na Europa que iam para a Austrália.

Perante as críticas, o presidente do Conselho Europeu veio dizer que o Reino Unido também bloqueia a saída de vacinas ou componentes, o que causou reações ao mais alto nível. Boris Johnson fez um depoimento onde nega ter bloqueado “uma única vacina covid-19 ou componentes da vacina”.

O Governo britânico convocou o representante da União Europeia em Londres para pedir explicações sobre as afirmações de Charles Michel. A convocatória foi confirmada pela diplomacia dos 27, sem dar detalhes.

Esta quinta-feira, a Agência Europeia do Medicamento reúne para se pronunciar sobre a quarta vacina a ser aprovada na Europa: a da Johnson&Johnson. O dossiê da vacina de uma única toma está a ser acompanhado pelas autoridades europeias desde dezembro.

Esta vacina poderia ajudar a acelerar o plano de vacinação europeu, mas o fabricante – a norte-americana Janssen – já veio avisar que vai ter dificuldades em entregar, até junho, as 55 milhões de doses acordadas com a União Europeia.