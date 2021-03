Covid-19. Bases de dados desatualizadas atrasam contacto de idosos para vacinação

Em Almeirim, dezenas de pessoas ainda não foram chamadas para tomar a vacina contra a covid-19 porque as bases de dados estão desatualizadas e não há forma de contacto. Para evitar que alguém fique por vacinar, o município lançou uma campanha para proceder à atualização das informação.

Com a vacinação ao ritmo possível, dependente das doses disponíveis, em Almeirim está a ser inoculada a população com mais de 80 anos. O desafio tem sido contactar as pessoas em tempo útil, com bases de dados muito desatualizadas.

Para evitar que alguém fique de fora por dificuldade de comunicação, o município tem em marcha uma campanha de atualização de contactos pela internet ou por correio.

Na internet, os formulários são enviados pelos próprios diretamente para o centro de saúde.

Tudo isto vai funcionar para efeitos de vacinação e, no futuro, como forma de evitar idas desnecessárias aos serviços de saúde.