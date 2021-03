Covid-19. PCP acusa Governo de aceitar vacinação a conta-gotas 

O PCP acusa o Governo de estar a aceitar uma vacinação a conta-gotas.

Este domingo, em Alhandra, Jerónimo de Sousa disse que nem a União Europeia, nem o Governo estão dispostos a comprar vacinas contra a covid-19 fora das grandes farmacêuticas.

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, considerou este domingo "inaceitável" os novos atrasos na entrega da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 à União Europeia.

"[Esta situação] é inaceitável para mim ou, em qualquer caso, incompreensível", afirmou Thierry Breton, responsável pelos aspetos industriais da produção de vacinas, no "Grand Rendez-vous" Europa 1-CNEWS-Les Echos.

Para o comissário europeu, esta redução na entrega pode refletir "uma disfunção na cadeia logística", recusando-se, no entanto, a considerar consequências legais.

"Só porque estamos atrasados com a AstraZeneca não significa que vamos estar atrasados no nosso programa de vacinação do primeiro trimestre", assegurou o comissário europeu.