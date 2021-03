Sociedade Portuguesa de Pneumologia pede às autoridades que transmitam confiança sobre a vacina

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) reforçou, esta semana, a confiança na vacina da AstraZeneca. Depois de serem reportados dezenas de episódios trombóticos em doentes vacinados, a EMA reavaliou o fármaco e não encontrou nenhuma relação que de causalidade. Em Portugal, a suspensão foi levantada. No entanto, aumentaram as dúvidas sobre esta vacina.

António Morais, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) explica, em entrevista à Edição da Tarde da SIC Notícias, que o processo de avaliação das vacinas está a ser “mais empolado pelo facto de ser um processo muito escrutinado e por todo dramatismo” associado à pandemia de covid-19”.

“Nós temos de respeitar aquilo que a EMA diz e isso é que me parece que não aconteceu. No sentido em que houve alguma precipitação, na nossa ótica, no interromper do processos de vacinação, que não foi induzido pela EMA”, afirma António Morais.

O presidente da SPP lembra que interrupções na administração das vacinas conduz a “um aumento das dúvidas por parte das pessoas, nomeadamente aqueles que são chamados para a vacinação”.

“Estas coisas têm de ser feitas sempre com o máximo de sensatez. Deve-se ser verdadeiro, transparente mas não se deve especular de forma a que depois aconteçam os receios que neste momento estamos a viver”, prossegue.

Em relação à decisão anunciada pelas autoridades de saúde, que passa para o final da fila quem se recusar a tomar uma determinada marca de vacina, António Morais considera que esta abordagem “não é razoável”.