Governo português mantém meta de ter 70% da população adulta vacinada no final do verão

O comissário do mercado interno, Thierry Breton, considera que é possível atingir a imunidade de grupo já a partir de meados de julho.

Thierry Breton acredita que a União tem os recursos para a alcançar a partir de 14 de julho, data simbólica da tomada da Bastilha.

O Governo português está mais cauteloso e não mexe na meta colocada no final do verão de vacinar 70% da população adulta. Augusto Santos Silva considera que o desejo de Thierry Breton é compreensível, mas prefere não antecipar datas. Data simbólica por data simbólica, Santos Silva prefere outra mais portuguesa: "Objetivo é chegar a esses 70% bem antes da comemoração do aniversário da República".