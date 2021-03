Covid-19. 30% da população com mais de 80 anos tem a vacinação concluída

A caminho dos três meses, a vacinação contra covid-19 segue a passo lento e com algumas contrariedades. Ainda assim, os últimos dados indicam que a faixa etária mais vulnerável vai ganhando imunidade de forma consistente.

Sessenta e um por cento dos idosos com mais de 80 anos receberam a primeira dose da vacina e 30 por cento têm a vacinação concluida.

O segundo grupo etário com mais vacinados é do 50 aos 64 anos, mas com uma percentagem de apenas 10% para uma toma e 4% por cento para as duas. Com atrasos na entrega de vacinas, e acertos nos grupos a vacinar, nesta altura Portugal tem 5 por cento da população vacinada.

A maior parte das vacinas foi distribuida na região Norte e na de Lisboa e Vale do Tejo que, apesar de terem mais vacinados, não são as regiões com maior imunização. O Centro e o Alentejo conseguem ter maior percentagem de vacinados com uma ou duas doses.

Contas feitas, e a caminho da segunda fase, falta vacinar 91 por cento da população nacional. Abril deverá maracar, no entanto, uma nova etapa na vacinação com a chegada de um maior número de vacinas.