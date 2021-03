Covid-19. Lacerda Sales garante que haverá enfermeiros suficientes para os 150 centros de vacinação

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde garante que haverá enfermeiros suficientes para os 150 centros de vacinação contra a covid-19.

Lacerda Sales diz que os 2.500 profissionais estarão assegurados, nem que para isso seja necessário recorrer a novas contratações.

"Dentro ou fora do SNS teremos capacidade", diz António Lacerda Sales.

A task force quer ter 150 postos de vacinação preparados a partir do próximo mês. As autarquias dizem ter espaços disponíveis, mas falta de recursos humanos.

Algumas câmaras já estarão mesmo a tentar contornar as dificuldades com a contratação de enfermeiros a título excecional ou com a celebração de acordos para que os farmacêuticos ajudem nos postos de vacinação.

Esta última possibilidade está também a ser estudada pela task force. Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, há quatro mil profissionais com competência para vacinar.



MAIS DE 200 MIL PORTUGUESES VACINADOS EM DOIS FINS DE SEMANA

No próximo fim de semana e no segundo de abril vão ser vacinados cerca de 200 mil portugueses. A notícia foi avançada por Marques Mendes no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, este domingo.

Entre as pessoas vacinadas estarão 78.700 docentes e não docentes das creches, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do setor público.

Para o fim-de-semana da Páscoa não estão previstas vacinas, mas logo a seguir continuam. Ao todo vão ser administradas 280 mil.

A Direção-Geral da Saúde diz que a vacinação contra a covid-19 entre os 40 e os 60 anos deve ser antecipada. Esta faixa etária é a mais infetada e exige uma medida preventiva, no caso de surgir uma nova vaga.

A solução foi avançada na reunião no Infarmed desta terça-feira. Com esta medida, os especialistas acreditam que a situação poderá ficar mais controlada nos hospitais, se o número de infetados voltar a aumentar.

Até ao momento já foram administradas 1,3 milhões de vacinas em Portugal. Os 70% da primeira dose continuam previstos no fim do verão.

No final desta semana, um milhão de portugueses já estará vacinado com a primeira dose e meio milhão com a segunda.