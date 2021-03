Vacinação contra a covid-19. Vila Nova de Gaia vai contratar 24 enfermeiros 

A Câmara de Vila Nova de Gaia está a preparar-se para o aumento do ritmo de vacinação contra a covid-19, que requer mais recursos humanos.

A autarquia quer evitar que os centros de saúde fiquem prejudicados e vai, por isso, contratar mais de 20 enfermeiros.

A contratação de enfermeiros vai ser feita sob a supervisão da ARS Norte e representa um investimento do município de 300 mil euros.

COVID-19. QUASE UM MILHÃO DE PORTUGUESES JÁ TOMOU A PRIMEIRA DOSE DA VACINA

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde revela esta terça-feira que 942.825 portugueses já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 9% da população, e 471.204 já têm a vacinação completa, 5% da população.

Os dados dizem respeito ao período entre 27 de dezembro de 2020 e 21 de março de 2021. 61% da população com mais de 80 anos já tomou a primeira dose da vacina e 16% tomaram as duas doses. Esta é a faixa etária com mais vacinas administradas.

Até ao último domingo, Portugal tinha recebido um total de 1.713.540 vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, tendo sido distribuídas pelos pontos de vacinação do país 1.462.079 doses.