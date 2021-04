Portugal suspende vacina da AstraZeneca para pessoas com menos de 60 anos

Portugal vai suspender a administração da vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos.

Ao que a SIC apurou, as autoridades de saúde portuguesas vão recomendar a administração da vacina apenas em pessoas acima dos 60 anos.

A decisão será anunciada ainda hoje pelas autoridades de saúde, que vão realizar uma conferência de imprensa - que poderá acompanhar aqui em direto - com início agendado para as 18:30, na sede do Infarmed.

Veja abaixo em direto a emissão da SIC Notícias:

Direto

Pelo menos 10 países já restringiram o uso desta vacina na população abaixo dos 60 anos.

A ministra da Presidência anunciou que a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) farão ainda hoje uma comunicação sobre a utilização da vacina da AstraZeneca em Portugal.

"As decisões técnicas cabem aos serviços da DGS e Infarmed. Cabe-nos aguardar e reagiremos, se necessário", defendeu Mariana Vieira da Silva, sem adiantar uma hora concreta para a comunicação.

A governante respondia a questões dos jornalistas após reunião do Conselho de Ministros, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) assumiu ontem a existência de uma ligação ente a vacina e a formação de coágulos sanguíneos em pessoas com menos de 60 anos.

Ainda assim, o regulador europeu considera que os benefícios são superiores aos riscos e continua a recomendar a vacina para todos, sem qualquer limitação.

Apesar deste parecer positivo, vários países da União Europeia estão a alterar os grupos a quem é administrada esta vacina.

Há quem rejeite ser vacinado caso fármaco seja o da AstraZeneca

Continua a decorrer a primeira fase da vacinação contra a covid-19, aos mais idosos e aos que têm mais de 50 anos e doenças associadas. Há quem queira ser vacinado independentemente da marca e quem tema e até pense recusar, se for a vacina da AstraZeneca.

Para este fim de semana está marcada uma nova jornada de vacinação relacionada com a reabertura das escolas com os professores e trabalhadores não docentes a receberem a sua dose.