Covid-19. "Há pessoas que morrem por não estarem vacinadas"

No dia em que a Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e a taks force anunciam a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca, Constantino Sakellarides, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) e ex-diretor-geral da Saúde, lembra que as vacinas são um "bem escasso" e um "bem vital" e critica a atuação das instituições europeias na aquisição de doses.

“Não esperaríamos que as estações europeias e países europeus se associassem para fazer uma cooperativa inocente de compradores. É de facto, o mínimo dos mínimos que os países europeus podem fazer. O que esperaríamos que fizessem é que se preparassem para controlar a produção. Assegurar que a produção faria deste bem vital um bem menos escasso”, afirma o ex-diretor-geral da Saúde em entrevista à Edição da Noite. E sublinha que “as autoridades europeias do país têm autoridade, ao abrigo da emergência de saúde pública global”.

As razões que justificam esta postura são, para o diretor do CNSP, duas: “A primeira é um certo grau de incompetência, de desconhecimento; a segunda – que é mais delicada – é que nós não estamos ainda na Europa de cidadãos” afirma. E explica: “a primeira obrigação dos governos é promover o bem estar do cidadão, mas parece evidente que esse bem estar não está tão bem representado nas instituições europeias como estão os agentes económicos e financeiros”.

Para Sakellarides, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia deveria fazer “finca pé nesse discurso” e tomar uma posição, em coordenação com os países europeus, para “assumir o controlo da produção da vacina”.

“Pôr isto de uma forma mais crua é dizer que hoje há pessoas que morrem por não estarem vacinadas. É tão simples como isso. A vacina é hoje um bem essencial e a escassez deste bem público é um motivo de grande preocupação”, remata.

Sobre o impacto da recomendação de utilizar a vacina da AstraZeneca apenas a maiores de 60 anos, o ex-diretor-geral da Saúde reconhece que poderá haver um atraso na vacinação das populações mais novas, mas lembra que os grupos de risco são os mais idosos.