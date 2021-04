Covid-19. Novo centro de vacinação abre em Aveiro

Estava tudo pronto para abrir no sábado passado, mas o adiamento, por uma semana, da vacinação de docentes e não docentes adiou o arranque para esta terça-feira.

Nas primeiras semanas, a vacinação do concelho de Aveiro fez-se nos dois pequenos centros de Santa Joana e de São Bernardo.

A partir desta terça-feira, toda a vacinação covid-19 do município passa para o novo centro no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. O espaço vai funcionar com nove postos de vacinação e com capacidade máxima para administrar vacinas a mil pessoas por dia.

No próximo fim de semana, é aqui que serão vacinados também quase 1.700 docentes e não docentes do concelho de Aveiro. Até ao final da semana, serão administradas ainda segundas doses a pessoas com mais de 60 anos.

A região do Baixo Vouga, que agrega 11 municípios do distrito de Aveiro, já vacinou 15% da população com a primeira dose e 5,5% com as duas doses.

O Baixo Vouga tem atualmente cerca de 150 casos ativos de covid-19. Ovar e Estarreja são os concelhos com mais casos por habitantes.