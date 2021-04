Centenas de pessoas aguardam para serem vacinadas no pavilhão multiusos de Odivelas. De acordo com a Câmara Municipal, num esclarecimento prestado à SIC, a fila formou-se porque as pessoas chegam mais cedo do que a hora marcada.

A SIC sabe que algumas pessoas estão à espera há cerca de uma hora para serem vacinadas. Segundo relatos de vários cidadãos, a vacinação está atrasada.

Os responsáveis pela vacinação no pavilhão multiusos não quiseram prestar, até ao momento, esclarecimentos.