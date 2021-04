Covid-19. Dezenas de pessoas foram convocadas para centro de vacinação que ainda não abriu

Em Loures, dezenas de pessoas foram convocadas para receber a vacina num centro de vacinação que ainda não abriu. Os utentes foram encaminhados para outro pavilhão, o que provocou uma longa fila durante toda a manhã desta quarta-feira.

Até perto das 13:00, a fila não diminuiu. Um erro no agendamento encaminhou pessoas para um centro de vacinação em Sacavém que só será inaugurado na quinta-feira. A câmara municipal de Loures diz que foram feitos dezenas de agendamentos no local errado.

Bernardino Soares, presidente da Câmara de Loures, explica que a agendamento é coordenado com os serviços locais de saúde e afirma que a convocatória foi realizada centralmente, “sem nenhuma ligação com os serviços locais”. O autarca avança que esta não é a primeira vez que acontece e pede uma maior comunicação entre os serviços partilhados do Ministério e os centros de saúde.

À SIC, tanto o Ministério da Saúde como a ARS de Lisboa e Vale do Tejo dizem que estão em total sintonia e recusam responsabilidades nesta falha. Todas as pessoas que estiveram à espera receberam a vacina.