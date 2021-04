Covid-19. Pessoas com lesões medulares querem ser consideradas prioritárias no plano de vacinação

As pessoas com lesões medulares querem ser consideradas um grupo prioritário no plano de vacinação.

Com os problemas respiratórios a serem uma das principais causas de morte, está em curso uma petição com mais de 6 mil assinaturas para exigir a mudança que inclui também os cuidadores.

As pessoas com lesões medulares não constam nas duas primeiras fases de vacinação e não sabem quando vão ser vacinadas.

A recente norma da Direção Geral da Saúde prevê que o médico e em função de um caso específico possa prescrever e solicitar a vacina.

Na atualização de dia 21 e segundo a DGS, os casos previstos na segunda fase só incluem situações de insuficiência respiratória sob oxigenoterapia de longa duração ou ventiloterapia.

