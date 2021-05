Covid-19. Pessoas a partir dos 60 anos já podem autoagendar a vacinação

A vacinação contra a covid-19 está prestes a entrar numa nova fase e, nesta altura, há a possibilidade do autoagendamento para quem tem mais de 60 anos.

Estava previsto que esta possibilidade estivesse disponível apenas no final da semana, mas acabou por ser antecipada. Os cidadãos com mais de 60 anos podem agora fazer o autoagendamento da vacina contra a covid-19 no portal disponível no site da DGS.

Até ao final de maio, todas as pessoas com mais de 60 anos devem estar vacinadas pelo menos com a primeira dose.

O objetivo do autoagendameto é aumentar o ritmo de vacinação e atingir de forma consistente as 100 mil vacinas administradas por dia. A meta já foi alcançada na última quinta-feira, mas a task force compromete-se a torná-la regular.

Veja também: