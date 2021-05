O projeto das Unidades Móveis de Vacinação contra a covid-19 foi iniciado no Norte e estende-se agora ao resto do país para chegar mais depressa a pessoas com menor acesso aos circuitos de vacinação

É uma parceria da Fundação Calouste Gulbenkian com o Ministério da Saúde que faz chegar as vacinas contra a covid1-9 a quem tem mobilidade reduzida.

