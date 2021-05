Covid-19. Meio milhão de pessoas convocadas para a vacinação não respondeu ao SMS

Mais de meio milhão de convocados para a vacinação não respondeu ao SMS dos serviços de saúde, ou seja 27% das cerca de 2 milhões de mensagens ficou sem resposta.

O jornal Público avança que na semana passada mais de 13 mil pessoas faltaram à chamada nos oito centros da cidade de Lisboa. Estavam previstas para a vacina cerca de 37 mil.

Em Loures, em alguns fins de semana, chegam a faltar metade dos utentes convocados. Também em Cascais e apesar de terem agendado há pessoas que dizem estar indisponíveis para a vacina.

Com o acelerar da vacinação e das convocatórias têm-se tornado mais visíveis os problemas no cruzamento das duas agendas: a local, dos centros de saúde, e a centralizada, dos serviços do ministério da saúde, que avançam a ritmos diferentes.

Desde 23 de abril é possível realizar o autoagendamento e à medida que a faixa etária tem vindo a ser alargada as marcações aumentam. Contam-se já 530 mil inscrições e apenas 5% não confirmam o SMS do agendamento.

Numa altura em que foi já ultrapassada a barreira dos 5 milhões de doses administradas, a task force tem apelado às pessoas com mais idade, que ainda não foram chamadas, para que peçam ajuda nos postos da GNR, PSP ou bombeiros que participam no processo de vacinação.

