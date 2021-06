Vacina da Johnson & Johnson pode vir a ser administrada a homens de todas as idades

A vacina da Janssen, marca da multinacional Johnson & Johnson, que está a ser administrada apenas a homens maiores de 50 anos, pode vir a ser aplicada a todas as faixas etárias do sexo masculino. De acordo com o coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, a Direção-geral de Saúde poderá alterar em breve a norma o que vai permitir aumentar o ritmo de vacinação.

O vice-almirante Gouveia e Melo fez esta manhã um ponto de situação sobre a vacinação da covid-19, no Congresso dos Médicos, em Coimbra, onde também foi alvo de uma homenagem da Ordem dos Médicos. O coordenador da task-force recebeu um submarino construído peça a peça para agradecer o contributo que deu na luta contra a covid-19 em Portugal.