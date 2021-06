Centro de vacinação não cumpre regras e administra segunda dose da AstraZeneca a menores de 60 anos

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo afirma não ter conhecimento destes casos, mas são vários os relatos de utentes que garantem não lhes ter sido dada a opção de receber a vacina da Pfizer ou da Moderna, como previsto.

A recomendação da DGS - publicada há uma semana - é clara. "As pessoas com menos de 60 anos de idade devem receber uma dose de vacina de mRNA (Pfizer ou Moderna) após a primeira dose de VAXZEVRIA (o nome da vacina da AstraZeneca)."

Ainda assim, no centro de vacinação da cidade universitária, em lisboa, o maior do país, nem todos os utentes estão a ter essa possibilidade.

"Eu perguntei mas disseram que não havia alternativa. Não era a que eu queria, mas prefiro essa que nenhuma", disse um utente.

Questionada pla SIC, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, garante que há várias marcas de vacinas disponíveis neste centro de vacinação e rejeita que tenham sido vacinadas pessoas com menos de 60 anos com a vacina da Astrazeneca.

No entanto, foram vários os relatos de utentes, com menos de 60 anos, que receberam a vacina da Astrazeneca ou a quem nada foi perguntado sobre qual vacina preferiam tomar.

Outros utentes vacinados quase à mesma hora, e no mesmo centro, acabaram por ter experiências diferentes. "Primeira dose Astrazeneca. Agora deram-me opção".

De acordo com as autoridades de saúde, tomar a segunda dose da Astrazeneca deveria ser a excepção. E, apesar de não comentar este caso em concreto, o Vice-Almirante Gouveia e Melo reforça o sentido da norma.

"As pessoas têm que dar o consentimento informado. Se não, fazem a vacinação cruzada com a Pfizer ou Moderna", disse o responsável pela campanha de vacinação.

Este consentimento, para quem opta pela Astrazeneca, tem de ser dado através de um formulário, que não foi disponibilizado neste centro.