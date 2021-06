Covid-19. Maiores de 60 anos podem ser vacinados sem agendamento a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, qualquer pessoa com mais de 60 anos pode ser vacinada contra a covid-19 sem precisar de agendamento. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela task-force da vacinação.

A modalidade 'casa aberta' destina-se a quem ainda não tenha recebido a primeira dose da vacina covid-19. Basta, para isso, dirigir-se a um centro de vacinação, sem agendar, e ser logo vacinado.

O utente deverá obrigatoriamente ser vacinado no centro de vacinação do local onde está inscrito no Centro de Saúde. Todos os centros de vacinação estão abertos de segunda a sábado, feriados incluídos. Aos domingos, alguns encerram.

O objetivo, explica Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task-force da vacinação, é vacinar quem escapou por alguma razão às tentativas de contacto ou agendamento e “garantir que ninguém fica para trás”.

Mais de um milhão de pessoas recorreu ao autoagendamento da vacinação

Mais de um milhão de pessoas fez o pedido de marcação para receber a vacina contra a covid-19 na plataforma de autoagendamento, avançou esta quarta-feira o coordenador da task force do plano de vacinação.

"O autoagendamento é uma coisa essencial porque já permitiu agendar mais de um milhão de pessoas e um milhão de pessoas agendadas manualmente é um esforço gigantesco", disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo a jornalistas, à margem de uma visita ao centro de vacinação de Monte Abraão, no concelho de Sintra, onde nos últimos dias se verificaram longas filas de espera para vacinação.

Gouveia e Melo adiantou que, apesar de o autoagendamento sofrer "muitas vezes" de problemas informáticos que vão sendo resolvidos, a plataforma permitiu "retirar o agendamento manual que foi necessário no início porque eram pessoas muito idosas e infoexcluídas".

Ao substituir-se esse método por "um agendamento mais automático e mais rápido", está a libertar-se recursos humanos que são necessários para o processo de vacinação, declarou.

Seis milhões de pessoas já têm pelo menos a primeira dose

Questionado sobre o número de vacinas já administradas em Portugal, o coordenador da task force disse que já foram atingidos os seis milhões, dos quais dois milhões já são segundas doses, sublinhando que não estão a acumular-se vacinas por utilizar.

Desde que se iniciou o plano de vacinação, em 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 7.263.540 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país e pelas duas regiões autónomas 6.299.315 doses, segundo o último relatório semanal da vacinação da Direção-Geral da Saúde.