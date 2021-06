Atrasos na vacinação contra a covid-19 provocam ajuntamentos na Maia 

Em frente ao centro de vacinação contra a covid-19 de Gueifães, na Maia, dezenas de pessoas juntaram-se sem qualquer distanciamento de segurança à espera de serem chamadas para tomar a vacina.

"Desde que cheguei, foi o pandemónio total para estacionar, ao sol, sem condições, sem organização (...) Vejo que não há organização", disse Júlio Bastos, utente à espera no local para receber a vacina.

Além da insegurança sentida no local, algumas pessoas ficaram com a rotina condicionada e tiveram mesmo de faltar ao trabalho por causa do atraso na vacinação.

Contactada pela SIC, a ARS Norte justificou a falta de organização e os ajuntamentos com o fecho do centro de vacinação de Gemunde - que desviou mais pessoas para a unidade da Maia - e também com o atraso no envio das mensagens para o agendamento das vacinas.