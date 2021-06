Várias centenas de pessoas estão esta terça-feira à espera para serem vacinadas no pavilhão multiusos de Odivelas. O ajuntamento de pessoas e o tempo de espera têm gerado alguma confusão e discussão.

Segundo uma fonte no local, as pessoas com vacina agendada para as 11:00 horas ainda estão à espera.

Neste centro de vacinação, habitualmente são vacinadas 120 pessoas por hora. Na última hora, os profissionais já vacinaram 300 pessoas.