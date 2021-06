Covid-19 em Portugal. Quase 50% da população já recebeu a primeira dose da vacina 

Mais de dois milhões de portugueses já têm a vacinação completa contra a covid-19.

A partir de segunda-feira, ficará disponível o autoagendamento da primeira dose para quem tenha mais de 35 anos.

O pedido deve ser feito nesta página do Ministério da Saúde, mas as marcações estão disponíveis consoante a capacidade dos centros de vacinação.

Em Portugal, já foram administradas mais de 7 milhões de vacinas. Quase 50% da população já recebeu a primeira dose e um quarto já tem a vacinação completa.

A Região Autónoma da Madeira é aquela que tem o processo mais avançado, onde mais de 30% da população já conta com a vacinação completa. Pelo contrário, está a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde cerca de 20% das pessoas contam com as duas doses.