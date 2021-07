Vacinas contra a covid-19 inutilizadas em Anadia devido a problema na refrigeração

O problema foi detetado no domingo de manhã, quando os profissionais de saúde de Anadia abriram um frigorífico para começarem a preparar a vacinação do dia. O centro de vacinação de Anadia, em São Lourenço do Bairro, tinha estado 10 horas sem energia elétrica.

Ficaram inutilizadas 77 doses de vacinas de três marcas, que eram sobras da vacinação de sábado. E os frascos que iriam ser utilizados no domingo estavam guardados noutro local. Por isso, as autoridades de saúde garantem que o ritmo de vacinação em Anadia não foi afetado.

Em Anadia, 42% da população maior de idade tem a vacinação contra a covid-19 completa. Nesta quarta-feira, o concelho tinha confirmados cinco casos ativos de covid-19.