Objetivo de 120 mil vacinas por dia leva a longas filas para a vacinação

As filas e o tempo de espera para a vacinação têm sido grandes e o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 avisa que são inevitáveis.

O vice-almirante Gouveia e Melo diz que é a única forma de aumentar o ritmo de vacinação para as 120 mil inoculações diárias nas próximas duas semanas.

Com um novo ritmo de inoculações estabelecido para esta e para a próxima semana e com os jovens entre os 18 e os 29 anos a serem vacinados desde o fim de semana, o coordenador do grupo de trabalho prevê que, em setembro, 70% da população tenha a vacinação completa.