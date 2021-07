Centro de vacinação drive thru no Porto para quem estiver a pé ou de carro

Com 12 linhas de vacinação, o novo centro vai funcionar numa fase inicial em modo piloto mas dentro de semanas pode chegar às 2.000 mil doses administradas por dia. Duas das linhas são para vacinação de quem chegar a pé e as restantes 10 para quem for de carro.

No primeiro dia foram vacinadas cerca de 50 pessoas, todas para levar a segunda dose da astrazeneca e com idade superior a 70 anos.

O agendamento da vacinação neste centro está a cargo do Agrupamento de Centro de Saúde Porto OIcidental. O novo centro fica localizado no queimódormo do Porto