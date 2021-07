Covid-19. Vacinação com a Johnson & Johnson retomada

O ritmo de vacinação contra a covid-19 não sofreu alterações apesar da suspensão temporária do lote da Janssen (Johnson & Johnson). Dois centros de vacinação em Lisboa e em Coimbra admitem que o processo decorreu normalmente.

A task force considera que a suspensão do lote de vacinas da Johnson teve um impacto reduzido no processo de vacinação. Esta quinta-feira foram administradas 111.000 doses, menos 7.000 do que no dia anterior.

Estas vacinas já estão novamente a ser dadas aos utentes por não ter sido encontrado nenhum defeito no lote que o Infarmed mandou analisar.

A modalidade de "Casa Aberta" tinha sido suspensa devido a esta situação e já foi retomada.

A partir de segunda-feira, está condicionada à utilização das vacinas da Janssen. Permite a vacinação de primeiras doses a utentes que não estejam agendados, com idade igual ou superior a 40 anos.

