Problema técnico com certificados digitais impede entrada de pessoas vacinadas em restaurantes

Um problema técnico com os certificados digitais covid-19 está a impedir a entrada de pessoas vacinadas com as duas doses administradas há mais de 14 dias.

Os restaurantes queixam-se de erros na leitura dos certificados de vacinação que, apesar de válidos, são dados como expirados.

Pessoas vacinadas com as duas doses há mais de 14 dias e que já têm o certificado digital covid-19 que comprova a vacinação não podem entrar em restaurantes.

Os certificados são considerados inválidos porque não são reconhecidos pelo dispositivo eletrónico, um problema reportado em vários estabelecimentos.

Os empresários da restauração pedem que o Governo retire a obrigatoriedade da apresentação dos certificados.

Esta manhã em Vila Real o ministro da Economia afirmou não ter conhecimento de problemas com os certificados digitais. A decisão deverá ser tomada esta quinta-feira em reunião do Conselho de Ministros.