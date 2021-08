Vice-almirante Gouveia e Melo em entrevista na SIC

O vice-almirante Gouveia e Melo está esta quinta-feira, no Jornal da Noite, da SIC, para falar sobre o processo de vacinação contra a covid-19 no país.

O vice-almirante esclarece que não vai ser possível vacinar as crianças dos 12 aos 15 anos for a da área de residência.

"Não se consegue fazer um processo (de vacinação) que ande atrás das férias dos portugueses."

Gouveia e Melo espera, no entanto, que os pais tenham a oportunidade, antes ou depois dos fins de semana dedicados a este fim, de vacinar os filhos contra a covid-19, colocando a hipótese de novas oportunidades.

Sobre a possibilidade destes jovens aparecerem nos centros de vacinação sem o conhecimento dos pais, o coordenador da task force adianta que não será possível serem vacinados sem estarem acompanhados por um responsável.



Mais de 60% da população residente em Portugal já tem vacinação completa

Portugal já tem 62% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 71% com pelo menos uma dose administrada, com os maiores de 65 anos quase totalmente vacinados, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.

O relatório de vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta semana, contabiliza 7.330.505 residentes em Portugal (71%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 6.403.987 pessoas (62%) com a vacinação completa.

Nas faixas etárias a partir dos 65 anos a vacinação abrange já a quase totalidade da população: 99% têm pelo menos uma dose administrada e entre os 65 e os 79 anos há 97% da população com a vacinação completa, percentagem que baixa para os 96% a partir dos 80 anos.

Até domingo, dia 8 de agosto, 10.178 jovens até aos 17 anos já tinham sido vacinados com uma dose.

Dos 18 aos 24 anos a vacinação avançou de forma significativa face à semana anterior, com 34% dos jovens adultos com pelo menos uma dose de vacina (20% na semana passada) e 19% com a vacinação completa (12% na semana passada).

Entre os 25 e os 49 anos há 79% (2.644.736) de vacinados com uma dose e 63% (2.083.342) com a vacinação completa. Já entre os 50 e os 64 anos há 95% (2.074.575) de vacinados com uma dose e 89% (1.934.812) com vacinação completa.

"Casa aberta" disponível para vacinação dos jovens com 16 e 17 anos no fim de semana

Os jovens com idades entre os 16 e 17 anos que não tenham realizado o autoagendamento para a vacinação contra a covid-19, que decorre no sábado e no domingo, vão poder recorrer à modalidade "Casa Aberta" nesses dias.

O esclarecimento foi feito pela task-force que coordena o processo de vacinação, em resposta à agência Lusa.

"Os utentes dos 16 e 17 anos, que não se auto agendaram, podem ainda ser vacinados no fim de semana de 14 e 15 de agosto recorrendo ao sistema de senhas digitais da modalidade casa aberta", refere a task-force.

Para sábado e domingo estão agendados cerca de 102 mil utentes entre os 17 e 16 anos, aproximadamente metade da população dessa faixa etária.

Segundo a 'task-force', durante esses dois dias todos os centros de vacinação estão na sua capacidade máxima instalada, mas além das marcações vai também estar disponível a modalidade "Casa Aberta".