"Dá-nos mais proteção". Vacinação de jovens arranca em todo o país

A vacinação dos jovens de 16 e 17 anos contra a covid-19 que teve início este sábado de manhã. Foram feitas mais de 160 mil marcações e existe ainda a hipótese da modalidade Casa Aberta. Todos os centros de vacinação vão estar durante o fim de semana na capacidade máxima.

Como quase todos, Diogo decidiu vir acompanhado pela mãe. As férias quase de certeza que vão ter de ser interrompidas.

Os conselhos foram sendo os mesmos para os jovens de Coimbra que decidiram ser vacinados. Lá dentro, as cadeiras vão estando ocupadas com os mais novos, mas também com os pais que optaram por acompanhar os filhos. Cá fora, as filas vão se mantendo sempre compostas.

As justificações para aceitarem ser vacinados foram praticamente as mesmas de Norte a Sul.

No centro de vacinação de Matosinhos, em apenas uma hora e meia foram vacinados 250 jovens.

O processo de vacinação entra este fim de semana em velocidade cruzeiro. Loures tem 2.090 marcações para este sábado, mas com a modalidade Casa Aberta espera atingir as 2500 inoculações.

Para os jovens de 16 e 17 anos que não conseguiram agendar existe ainda a hipótese da modalidade Casa Aberta. Em Loures, vai funcionar das 22:00 à 1:00 e com música a acompanhar.