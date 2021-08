Covid-19. Portugal deve atingir 85% de população totalmente vacinada esta semana

Portugal tem 83,4% da população totalmente vacinada contra a covid-19. Até ao final desta semana, o país deverá chegar aos 85%, uma meta que o Governo colocou, inicialmente, em outubro. A rapidez do processo de vacinação pode antecipar a terceira fase do desconfinamento.

O Governo esperava chegar aos 85% de pessoas imunizadas no mês de outubro, mas a task force conta chegar a essa meta já no final da semana. À semelhança do que aconteceu com a segunda fase de desconfinamento, também a terceira pode ser antecipada.

Fonte da Presidência do Conselho de Ministros disse à SIC que o assunto não está previsto para a próxima reunião ministerial, marcada para 2 de setembro. Mas será difícil não mencionar os efeitos práticos da vacinação e da adesão maciças.

O grupo que coordena a vacinação disse à SIC que, esta segunda-feira, Portugal atingiu os 83,4% da população com inoculação completa. No último fim de semana, mais de 100 mil pessoas foram vacinadas, a grande maioria na faixa etária entre os 12 e os 17 anos.

Está previsto mais um fim de semana de vacinação para jovens, ao qual se junta a modalidade “Casa Aberta” para todos os portugueses. Será o segundo fim de semana consecutivo em que bastará uma senha digital, sem necessidade de autogendamento, para receber a vacina.

Com a antecipação da terceira fase abrem-se as portas das discotecas, mediante a apresentação de certificado digital ou teste negativo. Caem também os limites máximos de pessoas por grupo nos restaurantes e terminam os limites de lotação. O uso da máscara na rua, que deveria ter caído na segunda fase, será decidido pelo Parlamento.