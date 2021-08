Covid-19. Vacinação prossegue em velocidade de cruzeiro

Este fim de semana, mais de 100 mil pessoas foram vacinadas, a grande maioria nas faixas etárias entre os 12 e os 17 anos. Com mais de 70% da população nacional com a vacinação completa, é de prever que a última fase de desconfinamento seja antecipada.

O Governo contava chegar à meta dos 85% de população vacinada em outubro para fazer cair as últimas restrições. À semelhança do que aconteceu na segunda fase também a terceira poderá ser antecipada.

Com a antecipação da terceira fase, abrem-se as portas das discotecas, mediante a apresentação de certificado digital ou teste negativo, caem os limites máximos de pessoas por grupo nos restaurantes e terminam os limites de lotação.

No próximo fim de semana, há nova ronda de casa aberta para todos os portugueses e em simultâneo os jovens com a primeira dose terminam o processo de vacinação.

Será o segundo fim de semana consecutivo em que bastará uma senha digital, sem necessidade de autoagendamento, para receber a vacina.

Com 72% da população vacinada, Portugal é o quinto país do mundo com a vacinação completa. O segundo, a seguir a Malta, no ranking da União Europeia.