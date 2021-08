Covid-19. 75% dos jovens dos 12 aos 17 anos vacinados com a primeira dose

Cerca de 75% dos jovens dos 12 aos 17 anos têm pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, de acordo com a task force do processo de vacinação em Portugal.

No último fim se semana, foram vacinados cerca de 86 mil jovens desta faixa etária.

O balanço da percentagem de vacinados entres os 12 e os 17 anos surge após três fins de semana de vacinação desta faixa etária.

No comunicado, a task force recorda que a modalidade "Casa Aberta" está a funcionar em todos os centros de vacinação do país - através do sistema de senha digital -, sem limites de idade. Os horários da modalidade encontram-se disponíveis no site do Ministério da Saúde.

Adianta ainda que todos os utentes podem escolher um centro de vacinação diferente para tomar a segunda dose, necessitando apenas de solicita-lo aquando da primeira toma.

No fim do comunicado, a task force deixa ainda um apelo à vacinação:

Nesta fase, apela-se a todos os utentes elegíveis, que ainda não foram vacinados, a dirigirem-se a qualquer centro de vacinação contribuindo, desta forma, para sua proteção e da restante população.

Mais de 100 mil pessoas foram vacinadas em Portugal contra a covid-19 no fim-de-semana, das quais mais de 80 mil jovens entre os 12 e os 17 anos, segundo dados oficiais.

O processo está mais avançado nas restantes faixas etárias, com mais de 80% dos portugueses a quem já foi administrada pelo menos uma dose. Os resultados já se começam a refletir: a nível mundial, Portugal posiciona-se agora em 5.º lugar e está em 2.º entre os países da União Europeia, onde a média da vacinação é de 57%.