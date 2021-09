O Governo pode anunciar, esta terça-feira, a extinção da equipa que coordena o processo de vacinação contra a covid-19 em Portugal, avança o jornal Observador.

O anúncio deverá ser feito durante a visita do primeiro-ministro, da ministra da Saúde e do ministro da Defesa às instalações da task force, em Oeiras.

Os centros de vacinação contra a covid-19 vão, no entanto, continuar a funcionar pelo menos até ao final do ano. A garantia já tinha sido dada por António Costa depois do Conselho de Ministros, na semana passada. Nestes locais serão administradas, em breve, vacinas contra a gripe.

Ainda segundo o jornal Observador, o planeamento dos centros de vacinação deverá ficar a cargo de oito ou nove militares, que vão ajudar na transição das funções para o Ministério da Saúde.

A missão do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo está perto de chegar ao fim, numa altura em que Portugal está perto de atingir os 85% de população completamente vacinada contra a covid-19.

