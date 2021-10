Vacinas de segunda geração contra a covid-19 devem chegar em 2022

As vacinas contra a covid-19 colocaram um travão na doença e, nesta altura, estão em estudo vacinas de segunda geração que devem chegar em 2022, sendo mais baratas, mais fáceis de produzir e transportar e tendo uma resposta imunitária mais duradoura.

O trabalho de investigação decorre em vários países, incluindo Portugal, e já há mesmo três novas vacinas que podem avançar em 2022, um salto que pode fazer a diferença.

"Qualquer avanço, que venha a trazer vacinas que são eficazes na infeção em si da pessoa e na transmissão, ou mesmo no aumento da estabilidade química das vacinas, permitindo que elas possam ser manuseadas mais facilmente , isso traz uma vacina de segunda geração", refere o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Castanho.

Vacinas que podem ser mais baratas, mais fáceis de produzir, transportar e administrar.

"Desde as vacinas que estão adaptadas a outras variantes, e, tanto quanto sei, há empresas, como a CureVac e a Moderna, a trabalhar em vacinas alteradas para serem adaptadas a uma determinada variante, do que à variante original. Há, também, como diz o Imperial College London, esse esforço no desenvolvimento de uma vacina que tenha uma resposta mais duradoura", diz o também investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Constâncio.