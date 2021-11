Pássaro Poupas "tomou" a vacina contra a covid-19

O Poupas – o famoso pássaro amarelo do programa infantil Rua Sésamo – “tomou” a vacina contra a covid-19. O acontecimento foi partilhado na conta oficial do Twitter da personagem, como forma de incentivar a vacinação dos mais novos.

“Tomei a vacina contra a covid-19 hoje! A minha asa está um pouco dorida, mas vai dar ao meu corpo um impulso extra de proteção que protege a minha saúde e a dos outros.”

A publicação surgiu dias depois do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças (CDC, na sigla inglesa) ter aprovado a vacinação contra a covid-19 para as crianças entre os cinco e os 11 anos.

A mensagem não foi muito bem recebida pelos conservadores. Ted Cruz, senador republicano do Texas, criticou a utilização da personagem para incentivar a vacinação, afirmando tratar-se de “propaganda”. “Propaganda do Governo… para as vossas [crianças] de cinco anos”, escreveu.

Também Liz Wheeler, comentadora política republicana, partilhou a publicação do Poupas, afirmando que não irá dar a vacina à sua filha.

O Poupas não é o primeiro a promover a vacinação contra a covid-19. No passado dia 2 de novembro, a CNN emitiu um programa especial da Rua Sésamo, onde esclarecia dúvidas que as crianças e os pais pudessem ter sobre a vacina, contando com a presença de um especialista na área da saúde.

Nesse episódio, a personagem Rosita aparece com um penso rápido no braço e explica que levou a vacina: "A minha mamã e o meu papá dissera que ajuda a que os meus amigos, os meus vizinhos, a minha avozinha a ficar saudáveis."

Além do pássaro amarelo, a primeira-dama, Jill Biden, e a médica de cirurgia geral Vivek Murthy iniciaram a campanha de vacinação de crianças com uma visita ao centro de vacinação da escola primária Franklin Sherman, em Washington D.C, avança a CBS.

Também em 1972, o Poupas foi protagonista de uma campanha pela vacinação contra o sarampo com o lema: “Não esperes, vacina-te”. Anos antes, em 1956, o cantor Elvis Presley tinha também encorajado os jovens a tomar a vacina contra a pólio. A vacinação contra o sarampo reduziu em 99% o número de casos registados nos Estados Unidos, enquanto a contra a pólio permitiu erradicar a doença.