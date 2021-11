Covid-19: horas de fila para utentes com marcação para vacinação em Aveiro

A vacinação no centro de saúde de Aveiro deixou, este sábado, muitos utentes revoltados com o tempo de espera. Alguns idosos esperaram três horas na rua, com temperaturas baixas, até serem atendidos.

Um desconforto grande, que nunca tinha sido experimentado no centro de vacinação enquanto funcionou no parque de feiras de Aveiro.

