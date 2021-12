O maior centro de vacinação do país abriu esta quarta-feira, em Lisboa. Durante o dia de estreia, os profissionais administraram uma vacina contra a covid-19 a cada sete segundos. Os utentes convocados apareceram no local várias horas antes, o que provocou filas.

Às 09:00 abriam-se as portas do centro de vacinação, mas a primeira pessoa a entrar já estava à espera desde as 05:50. A Proteção Civil explica que os constrangimentos e filas foram gerados por esta antecedência.

A grande afluência para a vacinação sem marcação – o chamado regime “Casa Aberta” – surpreendeu a organização.

O centro de vacinação conta com 60 postos e 200 pessoas para coordenar. Nas primeiras horas foi administrada uma vacina a cada sete segundos, num total que ronda as cinco mil inoculações durante o dia.

