Vice-almirante Gouveia e Melo diz estar disponível para uma nova missão

O vice-almirante, Henrique Gouveia e Melo, afirmou, este sábado no programa “Alta Definição”, estar disponível para ingressar numa nova missão.

No programa da SIC explicou como foi liderar o processo de vacinação no país e lembrou que não se pode relativizar as mortes das pessoas com mais idade.

Sempre de farda militar, o vice-almirante não esquece o apoio da população e da equipa que o acompanhou.

Um trabalho que convenceu os portugueses sobre os benefícios das vacinas, mas mesmo assim, Gouveia e Melo disse acreditar que podíamos ter ido mais longe.

Numa luta contra o tempo, com situações de desassossego e fortes críticas, o rigor e a disciplina militar potenciaram o trabalho desenvolvido por um homem que ajudou a vacinar um país.

