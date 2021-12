Em direto: declarações de Graça Freitas sobre a vacinação de crianças

O plano de vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos vai ser divulgado amanhã, em conferência de imprensa. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, está esta manhã numa escola no Montijo, no lançamento de uma iniciativa para aumentar a literacia em Saúde.

As autoridades de saúde registavam no início da semana um total de 614 surtos ativos de covid-19, a maioria em escolas, que contam com mais 40 surtos do que na semana passada, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Acompanhe aqui em direto as declarações da diretora-geral da Saúde:

A ministra da Saúde, Marta Temido, é ouvida esta quinta-feira a propósito da vacinação contra a covid-19 das crianças dos cinco aos 11 anos. O pedido foi feito pelo PSD.

Como o Parlamento foi dissolvido, o debate político com Marta Temido acontece na Comissão Permanente da Assembleia da República, um órgão com menos deputados e com poderes limitados.

O PSD e o Iniciativa Liberal pedem ainda que sejam divulgados todos os pareceres e recomendações entregues à Direção-Geral da Saúde, nomeadamente os produzidos pela comissão técnica de vacinação.

A DGS deu na terça-feira luz verde à vacinação dos menores de 12 anos, sendo a prioridade as crianças com doenças crónicas.

