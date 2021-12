Ministra ouvida no Parlamento sobre vacinação de crianças contra a covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, é ouvida esta tarde no Parlamento a propósito da vacinação contra a covid-19 de crianças dos cinco aos 11 anos. O pedido foi feito pelo PSD.

Como o Parlamento foi dissolvido, o debate político com Marta Temido acontece na Comissão Permanente da Assembleia da República, um órgão com menos deputados e com poderes limitados.

Veja abaixo em direto:

Direto

Vacinação de crianças: DGS vai divulgar nota técnica com o parecer dos especialistas

Graça Freitas disse esta quinta-feira que a DGS vai divulgar uma nota técnica com o parecer dos especialistas sobre a vacinação de crianças contra a covid-19.

A diretora-geral da Saúde recusou falta de transparência na divulgação de dados sobre a vacinação das crianças e adiantou que em breve vai ser publicada uma nota técnica que fundamenta a decisão.

O plano de vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos vai ser divulgado esta sexta-feira, em conferência de imprensa. Graça Freitas esteve manhã no lançamento de uma iniciativa para aumentar a literacia em Saúde, numa escola no Montijo, onde falou aos jornalistas.

