A vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos em Portugal arranca no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

No próximo fim de semana começam a ser vacinadas as crianças com 11 e 10 anos.

Entre os dias 6 e 9 de janeiro são vacinadas as crianças entre os 9 e os 7 anos e, no fim de semana seguinte, é a vez das crianças de 7 e 6 anos.

A 22 e 23 de janeiro recebem a primeira dose da vacina as crianças com 5 anos, sendo que as segundas doses começam a ser administradas entre 5 de fevereiro e 3 de março.

O autoagendamento da vacinação de crianças abre na próxima segunda-feira.