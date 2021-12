Covid-19: cerca de 410 mil pessoas acima dos 70 anos ainda não têm reforço vacinal

Cerca de 410.000 portugueses com pelo menos 70 anos ainda não receberam o reforço da vacina contra a covid-19, de acordo com o jornal Público. Esta semana, a DGS anunciou que as pessoas com mais de 50 anos vão receber a terceira dose.

Desde o início da semana, a fase três da campanha inclui pessoas com mais de 50 anos. Este fim de semana começam a ser vacinadas as crianças dos 9 aos 11 anos, que fazem parte da fase quatro.

Os especialistas dividem-se quanto às prioridades no âmbito da vacinação contra a covid-19.

"A DGS podia concentrar-se perfeitamente na manutenção da vacinação dos mais idosos em alguns centros de vacinação e ter as crianças vacinadas noutros centros", aponta Gustavo Tato Borges, vide-presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública.

O autoagendamento das crianças abrange cerca de 50.000 e dos mais velhos está prevista para quem tem mais de 65 anos ou mais de 50 vacinados com a Janssen.

