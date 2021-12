Vacinação pediátrica: dúvidas fazem recuar pais

No fim de semana apenas foram vacinadas contra a covid-19 30% do total das crianças entre os 9 e os 11 anos. O médico pediatra do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho, Jorge Sales Marques, considera que as dúvidas dos pais estão na origem deste valor.

O médico pediatra reforça a importância da vacinação pediátrica, tendo em conta a propagação da nova variante Ómicron, considerada mais contagiosa, podendo até ser dominante em todo o mundo.

Jorge Sales Marques relembra que a vacina é segura e os estudos demonstram que é eficaz e "praticamente não há riscos".

Os benefícios da inoculação remetem para a comunidade e em termos de aprendizagens da criança.

