Covid-19: vacinadas apenas 8% das crianças entre os cinco e os 11 anos na Madeira

O secretário regional da Saúde do Governo da Madeira afirma que desde o dia 14 de dezembro foram vacinadas contra a covid-19 apenas 8% das crianças no arquipélago. Pedro Miguel Câmara Ramos diz que o valor é "inaceitável" e apela ao bom senso do pais.

A Madeira iniciou no dia 14 de dezembro o processo de vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos contra a covid-19, num universo de 14.715 utentes, sendo a primeira região do país a avançar com a inoculação nesta faixa etária.

Na Madeira, o objetivo é vacinar 80% por das crianças entre os cinco e os 11 anos antes do início das aulas em janeiro.

